Pamela Prati, Taormina chiarisce il suo ruolo: «Inizialmente ho accettato, poi ho capito che era una losca vicenda»

Lunedì 3 Giugno 2019, 17:19

L'avvocatodice la sua in merito al casIl legale era stato contattato dalla showgirl che gli aveva chiesto di prendere le sue. Intervenuto a Mattino Cinque racconta di come sia finito nello scandalo più chiacchierato delle ultime settimane.«Sono stato contattato dalla signora Prati per tutelare la sua immagine ma poco tempo dopo ho capito ci fosse qualcosa di losco in questa situazione», Taormina confessa di non aver capito che fosse una truffa inizialmente: «Me ne resi conto un po’ in ritardo, ma l’evento che mi fece dubitare fu la presunta aggressione con l’acido nei confronti di Pamela Perricciolo. Si presentò con un braccio fasciato che mi insospettì, avendo anche esperienza in quel campo. Da lì me ne tirai fuori».Il legale spiega che era stato contattato dalla Prati per prendere le sue difese in studio da Barbara D'Urso ma che in quell'occasione sarebbe stato accompagnato dalle sue due agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, e non dalla diretta interessata.