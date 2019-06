Marco Carta, chi è Fabiana Muscas, la sua amica 53enne che aveva le magliette nella borsa

Marco Carta, fermato alla Rinascente di Milano mentre usciva con sei magliette senza antitaccheggio (per il valore di 1200 euro), è indagato a piede libero per concorso nel furto delle magliette stesse. Il giudice non ha convalidato l'arresto, ma ha convalidato quello della donna di 53 anni che si trovava con lui: si chiama Fabiana Muscas, le magliette erano nella sua borsetta e sarà processata insieme allo stesso Carta.



Lunedì 3 Giugno 2019, 15:03

Ma chi è? Sarda come il cantante, fa l’infermiera e lavora a Cagliari, nell’ospedale Brotzu, reparto cardiologia. I due, scrive il Corriere della Sera, si conoscono da parecchi anni: lei era una sua fan, e dopo qualche anno sono diventati amici. Nella divisione cardiologia Fabiana sarebbe stata coordinatrice dell’équipe infermieristica, parte attiva anche nel sindacato.Ultimamente però la Muscas avrebbe espresso il desiderio di andar via da Cagliari: una recente selezione al Sant’Andrea di Roma aveva infatti il suo nome tra gli aspiranti lavoratori. E il suo nome compare anche in un concorso di mobilità per collaboratori sanitari.