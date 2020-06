Pamela Mastropietro, la mamma alla Vita in Diretta: «Ho trovato una piuma, mi manda segni ogni giorno». Cuccarini commossa

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 22:02

Oggi, mammaè stata ospite nele, a due anni e mezzo dall'omicidio della figlia, ha raccontato come la senta vicina ogni giorno.- dice commossa la mamma -.Le piaceva ridere ed era molto altruista, voleva sempre aiutare gli altri. Ci scambiavano per sorelle. Voleva diventare criminologa e voleva continuare gli studi. Aveva tanti sogni. Oggi ho chiesto a mia figlia di darmi un segno e vicino al divanetto qui in studio ho trovato una piuma. Gli angeli ci mandano ogni giorno dei segni, lei è il mio angelo».In studio anche Graziella, la mamma di Elena Aubry, morta nello stesso anno mentre andava in motocicletta a causa di una buca. «Siamo le madri di due angeli». Le due donne-coraggio si scambiano doni dedicati alle figlie. Lorella Cuccarini si commuove: «Vorrei abbracciarvi».