Alberto Matano, il prof. Remuzzi a Vita in Diretta: «Verso casi zero. I nuovi positivi? Potrebbero avere bassa carica virale»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, il direttore dell'Istituto diè stato ospite nel salotto di Rai1 per commentare in tempo reale i dati sul covid diramati dalla protezione civile.«Dobbiamo spiegare - dice Remuzzi - che i nuovi contagi sono i tamponi positivi. Tamponi positivi può voler dire tante cose: molto positivi, poco positivi o così poco positivi da non trasmettere il contagio. Secondo me sono questi tamponi che stiamo vedendo adesso, con poca RNA ovvero il cuore del virus.».E conclude: «».