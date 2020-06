Alberto Matano, l'infettivologo Bassetti a Vita in Diretta: «Tra poche settimane potremo arrivare a casi zero»

Vita in Diretta

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 19:42

Oggi, l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova, ospite nel salotto di Rai 1, ha commentato i dati dell'emergenza covid diramati dalla protezione civile. E la sua è una lettura ottimistica.«Non dobbiamo guardare ai contagi dei singoli giorni - spiega Bassetti - ma al numero dei ricoveri in terapia intensiva che sono calati in tutta Italia, anche in Lombardia.Ci sono ancora dei contagi, ma questo è un'altra cosa. Vuol dire che ci sono dei piccoli focolai. Ma se riusciamo a intercettarli, come stiamo facendo con i tamponi,nel giro di qualche settimana potremo navigare verso i casi zero».Poi, l'infettivologo parla degli asintomatici: «Ce ne sono di quattro tipi: quelli che rimaranno asintomatici, quelli che sono in incubazione, quelli che hanno una forma lieve e non se ne accorgono e quelli che sono guartitiOvviamente, avranno quattro differenti cariche virali e quattro differenti livelli di contagio. Spero che riusciremo dai test riusciremo a evincere non solo la positività ma anche la carica virale».