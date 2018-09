Domenica 23 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, l'accusatore disu La7 adi. Ma Giletti ci tiene molto a chiarire che quest'anno la «principe»del suo programma sarà quella«Io credo - dice - che si debba cambiare la legge contro lo stupro, soprattutto le pene sulla recidiva che sono bassissime. Gli stupratori seriali son davvero troppi! E penso che la legge sullo stalking abbia un problema: "ammonire" un uomo che picchia una donna perché non si avvicini non basta. Ovviamente tenendo conto della gravità singola del caso, bisogna dare alle forze dell'ordine degli strumenti più efficaci come arresti, domiciliari, qualsiasi cosa ma che sia un segnale forte. L'ammonimento per una persona turbata, perché un uomo che picchia una donna è una persona che non sta bene, non basta e la prova è che continuano a essere uccise donne, è successo anche nei giorni scorsi».Giletti spiega che ha avuto modo di riflettere anche sul tempo concesso a una donna per denunciare uno stupro: «Ho ascoltato la storia di una donna violentata sul posto di lavoro. Ha trovato il coraggio di farsi avanti solo dopo nove mesi, e capiamo tutti quanto le deve essere costato, ma ha scoperto che non era più in tempo per sporgere denuncia. Allora io vi chiedo: sono sufficienti solo 6 mesi per superare un dramma di questa portata e decidere di farsi avanti?».