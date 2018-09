Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, il grande accusatore di, nei guai? Secondo il quotidiano online Daily Beast, Bennett sarebbe stato denunciato dalla sua ex fidanzata per molestie. All'epoca dei fatti, la ragazza sarebbe statae nel documento finito nelle mani del giornale americano si parlerebbe diLa ex avrebbe parlato di Bennett come di una personalità molto complessa: «Alle spalle aveva, io e mia madre non ci sentivamo al sicuro».I fatti a cui fa riferimento il Daily Beast risalirebbero al 2015, poco dopo l'episodio controverso con Asia Argento . Racconta la giovane: «Avevo 17 anni e non lo avevo mai fatto, lui mi ha convinta. Si è fatto strada nella mia vita, mi ha manipolata fino a farsi mandare delle mie foto nuda: questo».Non è tutto. Il giornale americano racconta che Bennett avrebbe perfinola ragazza, tanto che lei lo avrebbe denunciato alla polizia di Los Angeles. Per questa ragione, i giudici della Corte Suprema di Santa Monica avrebbero emesso una misura restrittiva temporanea nei confronti di Bennett. Ma la polizia californiana non avrebbe mai confermato di aver ricevuto quella denuncia.