Netflix, 4 nuovi progetti in arrivo e tante novità

Da Claudia Gerini a Kim Rossi Stuart, la scuderia di talenti Netflix per i prossimi progetti made in Italy è ricchissima. Alla presentazione romana dei palinsesti si sono aggiunti quattro nuovi progetti ai graditi ritorni di successi come “Tutto chiede salvezza 2” e “Suburraeterna” (dal 14 novembre, sequel di “Suburra”). Due film sono adattati da bestseller – “Il treno dei bambini” (diretto da Cristina Comencini) e “Fabbricante di lacrime” - mentre la serie young adult “Adorazione” è liberamente tratta dal romanzo di Alice Urciolo. L’altro racconto a puntate, “Storia della mia famiglia”, invece attinge a fatti e personaggi reali riadattati da due tra i più promettenti talenti della propria generazione, Eduardo Scarpetta e Massimiliano Caiazzo di “Mare fuori”.

Alle novità si aggiungono titoli già annunciati, dal biopic a episodi su Rocco Siffredi con Alessandro Borghi (“Supersex”) alle tematiche transgender de “La vita che volevi” al post Unità d’Italia di “Briganti”.

A sentire il team di Netflix niente tagli, solo investimenti, alcuni ad altissimo budget come “Il Gattopardo”, di cui si sono concluse le riprese due giorni fa.

Tra i titoli più attesi, “Nuovo Olimpo” di Ferzan Ozpetek (dal 1° novembre su Netflix dopo l’anteprima alla Festa del cinema di Roma), «un ritorno agli Anni ’70 – spiega il regista - un periodo che mi manca tanto». La storia d’amore tra due giovanissimi infiammerà tutti, non solo la comunità arcobaleno. Il cast è gigante, da Luisa Ranieri a Jasmine Trinca, da Giancarlo Commare a Damiano Gavino e Andrea Di Luigi.

Monica Guerritore invece si lancia nel thriller erotico “Inganno” con Giacomo Gianniotti (Grey’s Anatomy): «L’incontro con uno sconosciuto – spiega l’attrice – innesca una serie di vicende che coinvolgono i 60 anni, un’età magica in cui tutto può accadere, a partire dal richiamo dei sensi fino alla follia dell’innamoramento».

