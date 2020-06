«Andiamo a Napoli», ma la mappa la mette nel Lazio (a nord di Roma): gaffe a L'Italia che fa VIDEO

Intanto scopro solo oggi come Napoli sia a nord di Roma... pic.twitter.com/3rDZNeQkDB — Guglielmo Mastroianni (@gumas75) June 10, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 20:43

Gaffe clamorosa a L’Italia che fa, la trasmissione di Raidue condotta da. Nel presentare una storia che veniva da, è apparsa infatti alle spalle della conduttrice una grafica che mostrava la città partenopea con una mappa a dir poco imprecisa: Napoli (con la scritta ‘Campania’) veniva infatti ubicata nel Lazio, poco a nord di Roma.Un erroraccio, che è ovviamente subito rimbalzato sui social: «Che figura di m…», scrive un utente. «Poi criticano Salvini per l’Etna», scrive un altro, in riferimento alla foto di Salvini a Napoli con il vulcano sbagliato sullo sfondo. «Ma stiamo a questi livelli? Le regioni si imparano in quarta elementare», scrive un altro ancora.