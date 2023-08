Nadia Toffa scomparsa 4 anni fa, Giulio Golia non la dimentica: «La tua presenza è sempre viva nei nostri cuori»

di Redazione web

Nadia Toffa se ne è andata quattro anni fa. Era il 13 agosto del 2019 quando l'amatissima "Iena", che con la sua storia e il suo coraggio ha ispirato malati e non dando loro la forza, è scomparsa sopraffatta da un tumore al cervello all'età di 40 anni. Oggi, nell'anniversario della morte, l'amico di sempre Giulio Golia non ha mancato di dedicarle un pensiero.

Nadia Toffa, il ricordo di Giulio Golia

«Sono passati 4 anni, ma la tua presenza è sempre viva nei nostri cuori», ha scritto sul suo profilo Instagram Giulio Golia. Ai tempi delle Iene, lui e Nadia Toffa erano grandi amici, e quell'amicizia continua ancora oggi. Ogni anni, Golia non dimentica mai di celebrare Nadia, e stavolta ha scelto una carrellata di foto. La prima è un selfie, con alle spalle il murales che la città di Taranto ha dedicato alla Toffa. L'inviata delle Iene si era molto spesa per la città, che le ha conferito anche la cittadinanza onoraria, con le sue inchieste sulle emissioni tossiche del Siderurgico. Le due foto successive ritraggono Nadia e Golia durante la trasmissione di Italia1. L'ultima è quella più intima: lei gli sistema la cravatta, probabilmente prima di andare in onda, con uno sguardo tenero da parte di entrambi.

La malattia

Nadia Toffa è stata portata via a 40 anni da un glioblastoma, un tumore al cervello molto aggressivo. Non ha nascosto la malattia, e l'ha affrontata con grande coraggio. La Toffa ha lavorato fino alla fine dei suoi giorni quasi, andando in diretta, conducendo con il solito brio, facendo balletti anche se sul viso si vedevano i segni delle terapie che era costretta a seguire.



