Myrta Merlino salta Pomeriggio 5: «Sono K.O.». E alla conduzione arriva Brindisi, primo uomo in 16 anni alla guida del programma

di Alessia Di Fiore

L'assenza improvvisa di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 è l'unico avvenimento di questi giorni che è riuscito a far preoccupare così tanto il pubblico da distrarlo da Sanremo. Già dalla scorsa puntata gli spettatori hanno avuto la brutta sorpesa di non trovarla alla conduzione del programma di Canale 5, ma per quale motivo?

Quest'assenza la motiva la stessa conduttrice sui social, dove ha spiegato che una febbre alta e un forte mal di gola l'hanno messa ko. «Cari tutti - scrive la conduttrice - sono crollata anch’io. Febbre alta, mal di gola e chi più ne ha, più ne metta. Mi dispiace ma oggi mi riguardo e non andrò in onda. Torno prestissimo».

A prendere le redini del programma, almeno fino a quando Merlino non si riprenderà del tutto, sarà il giornalista Giuseppe Brindisi, primo uomo alla conduzione del programma in 16 anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA