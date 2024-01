Giulia Nati, foto con le flebo e le borse di lusso: «Non volevo attaccare nessuno»

di Cristina Siciliano

Giulia Nati, imprenditrice e influencer nella bufera. L'imprenditrice toscana è finita nell'occhio del ciclone dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram che ha scatenato numerose polemiche. Il motivo? L'imprenditrice digitale, che adesso si è trasferita e vive a Milano per lavoro, si è mostrata con una flebo al braccio attaccata ad una serie di borse griffate Hermès. «I need a new wish», che tradotto significa "ho bisogno di un nuovo desiderio". Sono state queste le parole che Giulia Nati ha scritto a corredo del video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram dove si mostra con una flebo al braccio attaccata a delle lussuose borse.

Tuttavia, nelle ultime ore a Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino si è collegata con Giulia Nati che ha deciso di intervenire per difendersi.

Le parole di Giulia Nati

«Il problema non è il video ma il connubio tra la parola influencer e il lusso, io non volevo attaccare nessuno, non ci penso minimamente e non era riferito alla malattia - ha sottolineato Giulia Nati a Pomeriggio Cinque -. Lavoro sui social ma è passato di una persona frivola. Innanzitutto io non sono influencer ma imprenditrice. Sono arrivata a Milano 20 anni fa con 300 euro in tasca e quello che ho me lo sono sudata. Ho due aziende. Se l'avesse fatto un pizzaiolo con delle pizze avreste reagito allo stesso modo?».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA