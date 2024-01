Francesca Manzini, rivelazione choc: «Ho rischiato di morire. Pesavo 92 chili poi sono scesa a 47»

di Cristina Siciliano

Attrice e imitatrice, Francesca Manzini ha fatto la sua comparsa nel mondo dello spettacolo come concorrente della prima edizione di Amici Celebrities. Lei è riuscita a conquistare il pubblico non solo con le sue doti comiche ma anche con le sue abilità nel canto e nella danza. Tuttavia, nelle ultime ore, Francesca Manzini ha parlato del periodo in cui ha sofferto di «quasi tutti i disturbi legati al cibo».

Le parole di Francesca Manzini

«Ho rischiato di morire - ha spiegato Francesca Manzini durante un'intervista a Gente -. Mi ha salvato il mio senso dell'umorismo che poi è diventato un lavoro. Ho sofferto di quasi tutti i disturbi legati al cibo. Dietro ai disturbi alimentari c'è sempre un trauma psichico, la sensazione di non essere amati. Mio padre, che è dirigente della Lazio, era sempre via o comunque distratto dal lavoro e mia madre era troppo assorbita dai problemi coniugali per occuparsi di me».

«A 15 anni pesavo 72 chili ma nel tempo sono arrivata anche a 92 - ha aggiunto Francesca Manzini -. Credo di aver iniziato ad imitare la voce degli altri perché la mia non la sentivo. Era il mio corpo a parlare, prima ingrassando e poi dimagrendo».

«Mio padre mi portò dal nutrizionista»

«A scuola mi dicevano di tutto: ce**o, balena. Ma io ero come anestizzata, non reagivo. Il mio corpo mi diceva: ‘Guardami, mi sto lasciando morire’. Un giorno mio padre mi portò dal primo nutrizionista della mia vita perché seguissi una dieta.

A salvare l'attrice è stato un forte istinto di sopravvivenza e un innato umorismo. «Mi sono salvata prima del punto di non ritorno, ma ricordo le flebo quando non riuscivo ad alzarmi».

La bulimia

Francesca Manzini ha toccato il fondo, in tutti i sensi. L'attrice ha spiegato di aver sofferto anche di bulimia. «E quando mi abbuffavo poi mi inducevo il vomito. In quel periodo avevo perso anche la fede».

Francesca è rinata poco prima della pandemia. «Mi diagnosticarono un tumore, che io affettuosamente ho chiamato ‘Rino Tumo’, per fortuna piccolo e circoscritto - ha sottolineato -. Ma mi ha risvegliato la voglia di vivere. Ho trovato il medico giusto, l’endocrinologo Paolo Montera, e ho iniziato una psicoterapia cognitivo-comportamentale. Ho capito che non si guarisce mai dai disturbi alimentari, che le ricadute sono frequenti, ma ora posso controllarle. Se sono in ansia non mi butto sull’amatriciana, al massimo mangio un cioccolatino».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA