Gabriela Chieffo, l'ex di Temptation Island rivela: «Ho avuto una gravidanza a 15 anni»

di Cristina Siciliano

Gabriela Chieffo, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, nelle ultime ore ha svelato un dettaglio (particolarmente delicato) del suo passato che ha tenuto nascosto. Gabriela Chieffo ha rivelato sui social che nel 2019 aspettava un bambino con il fidanzato Giuseppe Ferrara. I due si sono conosciuti da appena adolescenti: lei aveva 12 anni e lui 16.

Le parole di Gabriela Chieffo

Gabriela Chieffo nelle ultime ore ha pubblicato un box di domande nelle sue Instagram stories per rispondere a tutte le curiosità dei suoi follower. Gabriela ha risposto ad una follower che le chiedeva del vestito da sposa. «Non ho ancora visto perché vorrei farlo fare disegnato su misura».

Il difficile periodo

A Verissimo, Gabriela Chieffo ha raccontato del brutto periodo che ha vissuto quando ha scoperto il tradimento da parte di Giuseppe Ferrara, arrivando a perdere molti chili: «Nel mese fi gennaio 2023 ho avuto un crollo. Dentro di me sapevo che mi aveva tradita, ma lui negava. Sono stata malissimo in quel periodo. Ma non riuscivo a lasciarlo. Ho perso 45 chili».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA