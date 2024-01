Temptation Island, Gabriela Chieffo e le critiche per il dimagrimento: «Giudicarmi non vi farà sentire meglio»

di Cristina Siciliano

Dopo Temptation Island, la coppia formata da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara è più unita che mai. Nonostante i due siano usciti «separatamente» dal programma, con il tempo hanno avuto modo di chiarirsi e confrontarsi ed oggi sono più innamorati che mai tant'è che presto si sposeranno. Tuttavia, nelle ultime ore Chieffo ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, ossia un selfie nello specchio che mette in risalto il suo dimagrimento.

Le parole di Gabriela Chieffo

«Quante volte nella nostra vita abbiamo sentito sei troppo magra, troppo grassa, ma quante smagliature hai? - ha scritto Gabriela Chieffo a corredo del post Instagram -.

L'influencer ha aggiunto: «Non fatevi puntare il dito, non fatevi abbattere, le persone marciano sulle nostre debolezze, ci godono. Impariamo a lasciare alle parole il tempo che trovano e facciamo ciò che ci fa stare bene e apprezziamoci per quello che siamo, non dobbiamo migliorare per nessuno se non per noi stessi».

«Ed io che vengo tanto criticata vorrei dire che dietro una foto c’è una persona in carne ed ossa che legge, vede, e sente tutto - ha concluso Gabriela Chieffo -. Criticare, giudicare e offendere non ti farà sentire meglio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 17:24

