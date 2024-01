Giulia Nati, il video con la flebo attaccata alla borsa crea polemica. Carolina Marconi: «Che tristezza»

L'influencer Giulia Nati si è ritrovata al centro di una tempesta mediatica dopo la pubblicazione dell'ultimo video che avrebbe dovuto essere ironico ma, tuttavia, in molti l'hanno considerato di cattivo gusto.

Nel video pubblicato, Giulia si mostra nel letto di casa, come se fosse in quello di un ospedale, con una flebo attaccata, per finta, al braccio e a una borsa di lusso, con la didascalia ironica «I need a new wish» ovvero «Ho bisogno di un nuovo desiderio».

Le critiche sono arrivate immediatamente, tra cui quelle di Carolina Marconi che una situaizone analoga l'ha vissuta, ma realmente, dopo aver sconfitto il tumore.

Andiamo a leggere la critica dell'ex GfVip e la risposta di Giulia Nati.