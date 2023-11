Arianna Cirrincione (ex Uomini e Donne) accusata dagli hater di non mostrare entusiasmo per la gravidanza. Lei risponde così

di Redazione Web

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, e Arianna Cirrincione hanno annunciato di aspettare un bambino a inizio agosto. La coppia inizio settembre ha organizzato un gender reveal party per scoprire il sesso del bambino che stanno aspettando. Ed oggi è più che ufficiale: Andrea e Arianna diventeranno presto genitori di una bambina. A tale proposito, la compagna di Andrea Cerioli si è vista costretta a rispondere ad alcuni commenti negativi che il web le ha rivolto, a causa di alcuni suoi atteggiamenti dopo la scoperta del sesso.

«Siamo appena usciti dal corso preparto.

A tale proposito un follower ha chiesto alla compagna di Andrea Cerioli: «Se fosse stato maschio avresti fatto avuto più entusiasmo o sbaglio?». La risposta di Arianna non è tardata af arrivare: «Ma assolutamente no. Ma poi non capisco quando mi dite 2non ci racconti mai..." Sinceramente più di così non saprei cosa inventarmi. Per ora è nella pancia, sta lì e sta bene. Tutto va. Che ve devo dire».

