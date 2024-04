Carolina Marconi e la scelta che le ha salvato la vita: «Se non lo avessi fatto, in tre mesi sarei morta di tumore»

di Dajana Mrruku

Carolina Marconi (45 anni) è stata ospite a "Storie di donne al bivio" dove ha raccontato come ha scoperto di avere il tumore al seno e le varie analisi e visite di approfondimento che le hanno salvato la vita. Era il 2021 quando Carolina e il suo compagno hanno deciso di avere un bambino e si stavano preparando per fare varie analisi e controlli. Tutto era perfettamente a norma, mancava solo la mammografia: «Il mondo ti crolla addosso».

La scoperta del tumore al seno l'ha sconvolta, non si aspettava proprio questa risposta, lei avrebbe voluto avere un figlio a breve con il compagno, ma tutte le sue priorità si sono capovolte.

Le rivelazioni di Carolina

«Noi siamo andati in questa clinica, mancavano gli ultimi esami come la mammografia. Le analisi andavano bene, poi alla fine c’è stata la sorpresa. Il mondo ti crolla addosso perché è difficile quando ti senti dire: ‘Carolina hai un tumore’. Ma come, io dovevo fare un figlio… ora questo tumore? Me la ricordo anche questa sensazione, quando ti senti persa, vuota e allo stesso tempo ti passano tantissime cose in quel momento.

«Saresti morta», conclude Monica Setta, facendo calare un momento di silenzio in studio.

La scelta di Carolina

«Avevo fatto la risonanza perché mi avevano detto che nel seno sinistro la protesi era rotta, ma non si vedeva bene con l’ecografia e quindi ho deciso di fare un ulteriore accertamento più profondo e da lì ho scoperto col contrasto che avevo nell’altro seno un tumorino piccolo piccolo che non si vedeva», ha rivelato Carolina Marconi, cercando di mettere in allerta le donne che si sono sottoposte a interventi di chirurgia plastica al seno.

