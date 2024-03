Carolina Marconi in lacrime: «Anche mamma ha avuto un tumore, non mi disse niente per non farmi preoccupare»

di Redazione web

Carolina Marconi e mamma Soraya si sono raccontate tra gioie e dolori nella loro intervista a Verissimo. L'ex gieffina ha superato un momento molto difficile della sua vita dovuto al tumore contro cui ha combattuto per tre anni. A Silvia Toffanin ha raccontato che sarà sempre grata di tutto l'affetto e il supporto che ha ricevuto da parte della sua famiglia, anche dal papà che non c'è più ma che sente sempre vicino a lei. Marconi ha ricevuto anche una sorpresa dal compagno Alessandro Tulli e di lui ha detto: «È un uomo fantastico, il mio grande amore. Lui per me c'è stato sempre e, a volte, mi chiedo... Ma io mi merito tutto questo?» e Silvia Toffanin con un sorriso le ha detto: «Assolutamente sì!».

L'intervista di Carolina Marconi

Carolina Marconi ha raccontato: «Io e mia mamma siamo molto unite. In questi anni, lei mi ha sostenuto tanto, mi è stata vicina. Mamma era con me quando mi hanno diagnosticato il tumore. Mi ha presa per mano e non mi ha mai mollata. Quando mi facevano male le ossa, stava ore e ore a massaggiarmi i piedi e le mani. Io mi sono operata il giorno del compleanno di mia mamma, il 6 aprile e, due giorni prima dell'operazione, ho scoperto da mia sorella che anche lei aveva un piccolo tumore nella tiroide ma non mi aveva detto niente per non farmi preoccupare. Mia mamma e mia sorella mi hanno nascosto tutto perché sapevano come stavo. Quando l’ho saputo mi è crollato addosso il mondo. Poi, ringraziando Dio, quando è arrivato l’esame istologico, abbiamo visto che bastava solo l’operazione e non tutte le terapie».

Soraya ha aggiunto: «Quando si tratta di una malattia come il tumore e lo diagnosticano a tuo figlio, prendi paura. Carolina ha detto che io l’ho sostenuta ma a me è stato Dio che mi ha aiutata tanto. Io adesso sto bene e voglio stare bene per la mia famiglia, esserci per i miei figli e per i miei nipoti».

La malattia di Carolina

Infine, Carolina Marconi ha concluso dicendo: «Io ho davvero toccato il fondo quando ero malata.

