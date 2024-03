«⁠⁠Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5, al suo posto Cesara Buonamici»: nuovo ruolo dopo il GF?

di Dajana Mrruku

La nuova stagione televisiva di Pomeriggio 5 ha assunto un nuovo volto dopo l'addio a Barbara D'Urso. L'inserimento di Myrta Merlino aveva creato non poche polemiche all'inizio perché il pubblico era molto affezionato alla D'Urso dopo quasi 15 anni di conduzione e programmazione del talk pomeridiano. Proprio adesso che la Merlino sembrava essere entrata nelle case degli italiani, potrebbe essere presto rimpiazzata da un'altra giornalista, questa volta del Tg5.

Andiamo a scoprire di chi si potrebbe trattare.

Cesara Buonamici, «asso pigliatutto»

Cesara Buonamici potrebbe prendere il timone della conduzione di Pomeriggio 5 dopo solo un anno dall'addio di Barbara D'Urso e all'inserimento di Myrta Merlino.

Il suo nuovo ruolo l'ha resa molto più vicina al pubblico che ne avrebbe apprezzato i modi e la determinazione. Una figura che convince sia l'amministrazione di Mediaset che il pubblico, pronto ad accoglierla a braccia aperte.

Quella di Pomeriggio 5 potrebbe essere una nuova allettante sfida per la Buonamici che non si è mai tirata indietro e questo non sarà di certo il momento di farlo. Per adesso sono solo indiscrezioni e non resta che aspettare la fine di questa stagione del talk pomeridiano e le comunicazioni ufficiali da Pier Silvio Berlusconi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA