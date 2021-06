Moreno Pesce a Oggi è un altro giorno: «Ho scalato il Monte Rosa con una sola gamba»

Moreno Pesce ospite a Oggi è un altro giorno, racconta la sua storia a Serena Bortone dopo la sua recente impresa del Monte Rosa. Atleta paralimpico, appassionato di montagna, è riuscito a salire una montagna imponente come il Rosa grazie alla grande tenacia e volontà solo con la sua protesi alla gamba e il supporto della sua cordata.

Nel 1997 Moreno stava tornando in moto dalla montagna quando rimase coinvolto in un incidente stradale in seguito al quale gli venne amputata la gamba sinistra. La disabilità non l’ha abbattuto. Moreno ha infatti trovato la forza di reagire continuando nella sua attività di alpinismo. Ora è tra i protagonisti de “La rinascita, dopo la mia disabilità”, progetto che lo vede protagonista e che farà un tour toccando le principali vette italiane.

Il recupero dopo l'incidente è stato duro: «Dopo 4 mesi che provavo a camminare in maniera perfetta ho capito che l'importante era uscire dall'ospedale e tornare a giocare. La montagna è sempre stata la mia passione, quando ero piccolo i miei genitori mi portavano per mano per i sentieri, quindi mi sono detto che non dovevo smettere e ho continuato»

