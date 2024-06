Bce taglia i tassi di 25 punti base, è la prima volta dal 2016: quanto si risparmia su mutui e finanziamenti

Un taglio dei tassi da falco, che attenua l'attuale posizione di politica monetaria ma la mantiene per il momento in una direzione fortemente restrittiva alla luce della maggiore vischiosità rispetto alle previsioni di marzo dimostrata dall'inflazione, che continua a essere spinta dalla crescita dei salari e dei prezzi nel settore servizi.



Se la riunione odierna del consiglio direttivo Bce a Francoforte ha portato come previsto alla prima riduzione dei tassi di deposito dal settembre 2019 (per quelli sulle operazioni principali bisogna risalire al 2016), le indicazioni fornite in conferenza stampa dalla presidente Lagarde non hanno lasciato lo spazio a dubbi: la Bce rimane fortemente impegnata a riportare l'inflazione al target e non intende legarsi ad alcun percorso predefinito di riduzione dei tassi.