Chiara Ferragni, mamma Marina Di Guardo entra in affari con la figlia per gestire la crisi: il ruolo che scalza Fabio Maria Damato

Prima il pandoro gate, poi la separazione da Fedez e il «bye bye» da parte dell'agenzia Community che avrebbe dovuto rilanciarla. Chiara Ferragni, imprenditrice digitale di professione, è in piena crisi. Ma questa non è una una novità. Ciò che è emerso nelle ultime ore e che l'influencer avrebbe chiesto aiuto a colei che l'ha messa al mondo: la mamma. Marina Di Guardo supporterà la figlia non solo dal punto emotivo, come ha sempre mostrato di fare, ma anche con un ruolo manageriale all'interno di Sisterhood. A dare la notizia, il Corriere della Sera.



Quella di Ferragni è una «mossa alla Fedez» anche il rapper ha affidato alla propria madre un ruolo determinante per la sua carriera. Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, è infatti manager del cantante sin dal suo esordio.



Arriva la mamma

Ampi poteri e deleghe per la mamma 62enne. Attraverso un atto notarile, stipulato la scorsa settimana, Marina Di Guardo è entrata nella gestione del gruppo. Il ruolo? Sarà una sorta di direttore generale della holding Sisterhood a cui fa capo il patrimonio della trentasettenne influencer milanese, ovvero gli immobili (a partire dal superattico) e le società operative Fenice e Tbs.

Pieni poteri

Assumere e licenziare personale, sottoscrivere e revocare contratti di qualsiasi tipo, aprire e chiudere fidi, operare sui conti bancari, rappresentare la società in giudizio e presso una serie di enti pubblici, nominare avvocati , svolgere qualsiasi pratica fiscale e altro ancora. I poteri di mamma Ferragni non sono pochi e soprattutto non solo di facciata.

Fabio Damato addio?

Chiara Ferragni sta giocando d'anticipo? Secondo il quotidiano milanese, ci potrebbe essere un «commissariamento» di Fabio Damato, storico manager che da anni affianca Chiara Ferragni, anche lui travolto dal pandorogate. Le deleghe della madre di Ferragni e di Damato «si sovrappone perfettamente».

L'impero Sisterhood

All'inizio del 2023, La Sisterhood si è trasformata nella holding portante del gruppo. Il gruppo ha un fatturato che negli ultimi anni è oscillato fra 20 e 25 milioni di euro. Inoltre, possiede l'intera gestione dell'intero brand Ferragni: dai marchi commerciali lanciati ai diritti di immagine della stessa influencer, alla gestione digitale della rete di commercializzazione, alla produzione in proprio e per conto terzi di «sfilate di moda, spettacolo, programmi musicali, radiofonici, televisivi, cinematografici, teatrali, films, documentari e tutto quanto possa essere adatto anche alle trasmissioni a mezzo di Internet, di strumenti telematici, radiodiffusioni e telediffusioni».



Il gruppo è attivo anche nella gestione immobiliare, nell’attività di pubbliche relazioni, nella organizzazione di campagne pubblicitarie, nella consulenza in campo della moda e nella attività editoriale in generale «con espressa esclusione di quella di quotidiani, periodici e riviste».



