Miss Italia verso il ritorno su Rai1, spunta la novità sulle concorrenti trans: le parole di Patrizia Mirigliani

Nonostante i palinsesti Rai abbiano smentito il possibile ritorno su Rai 1 di Miss Italia, le voci degli ultimi giorno dicono il contrario. La possibilità che il programma torni c'è. Al momento l’unica certezza, come ha specificato dall’imprenditrice Patrizia Mirigliani, è che a Miss Italia potranno partecipare solo donne biologiche, precludendo, dunque, la competizione a donne transgender. Sembrerebbe che la Rai non voglia seguire il modello olandese, dove a vincere il titolo di Miss Olanda è stata, per la prima volta, una donna transgender: Rikkie Valerie Kollé.

Ai microfoni di Radio Cusano Campus, Patrizia Mirigliani ha commentato l’incoronazione di Rikkie: «Ultimamente i concorsi di bellezza cercano di fare notizia usando anche delle strategie che secondo me sono un po’ assurde». In seguito, la precisazione sul regolamento del suo concorso: «Sin da quando è nato, il mio concorso prevede nel suo regolamento la precisazione secondo la quale bisogna essere donna sin dalla nascita». Mirigliani è, successivamente, entrata nel dettaglio: «Tutto ciò che è eccesso per accentuare l’estetica cerchiamo di non agevolarlo». Al momento, quindi, non c’è possibilità, per una donna transgender, di competere a Miss Italia.

