Miss Italia, la finale: Diletta Leotta tra gli haters di Chiara Bordi e l'omaggio a Fabrizio Frizzi Anticipazioni

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa sera suandrà in onda ladiche seguiremo in diretta su. Èil nuovo volto del concorso di bellezza giunto alla 79ma edizione, sul palco insieme, anche, ormai al terzo anno di conduzione. Una finale ricca di novità, ma anche di polemiche come quelle legate agli insulti contro Chiara Bordi , la 18enne tarquiniese "disabile", vittima di un terribile incidente che le ha fatto perdere una gamba, sostituita con una protesi. Non solo polemiche ma anche tanta emozione, con l'omaggio a, storico conduttore del concorso.Durante la finale che incoronerà la più bella d'Italia tra le 33 candidate, la miss in carica Alice Rachele Arlanch cederà la sua corona all’erede.Tra le novità del programma una fascia dedicata a, storico conduttore del concorso, scomparso a marzo, che le stesse concorrenti assegneranno alla partecipante con "più garbo, carineria ed etica", ha detto Patrizia Mirigliani; e ancora, l'abolizione della categoria 'curvy' perché "le discriminazioni sono finite: chi veste dalla 42 alla 46 è 'normal'", ha concluso la Mirigliani che ha anche confermato che tutte le ragazze, come da tradizione, sfileranno anche in bikini nonostante negli Stati Uniti il movimento femminista #MeToo sia riuscito a rivoluzionare il concorso abolendo la sfilata in due pezzi.In giuria, oltre aNon mancheranno i momenti musicali: sul palco si esibiranno dietro la consolle iche regaleranno al pubblico un medley dei loro successi e l’anteprima mondiale del loro nuovo brano, e poi ancoracon la loro hitedfaranno ballare tutti con, già disco d’oro.