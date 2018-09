Ecco l'attesissimo momento della consegna della fascia dedicata a Fabrizio Frizzi: uno scatto delle Miss durante la votazione😚@La7tv #MissItalia pic.twitter.com/4yzpjFXaPd — Miss Italia (@_MissItalia) 17 settembre 2018

in diretta suil commovente ricordo a. A Frizzi che per ben diciassette anni è stato il conduttore della kermesse è stata dedicata una fascia speciale che è stata assegnata a: «Sono onorata di portare la sua faccia, sarà per sempre un esempio per me e il mio lavoro».A presentare questa 79° edizione Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, sono in 33 le bellezze provenienti da tutta Italia tra cui Chiara Bordi, la 18enne tarquiniese "disabile", vittima di un terribile incidente che le ha fatto perdere una gamba, sostituita con una protesi."E' una persona che ci mancherà molto, amica delle nostre Miss - dice Patrizia Mirigliani - non morirà mai per noi, E' uno dei simboli del concorso. Qui ha conosciuto Carlotta Mantovan (partecipò al concorso nel 2001), sua moglie".La fascia dedicata a Fabrizio Frizzi , scomparso a marzo, è stata assegnata grazie al voto che le stesse concorrenti hanno dato alla partecipante con "più garbo, carineria ed etica". Standing ovation del pubblico.