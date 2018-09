Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è ladella 79ma edizione di. GiàCarlotta si è aggiudicata in diretta sula corona e la fascia più ambita. Al secondo posto, terzo posto per Chiara Bordi, la 18enne di Tarquinia con una protesi alla gamba sinistra in seguito a un tragico incidente.Carlotta Maggiorana ha 26 anni ed è originaria di, ma da molti anni vive a Roma; vanta una bellezza fuori dal comune, ha studiato danza all’Accademia Nazionale di Roma, intervallando la sua più passione per il ballo con lo studio presso l’Istituto Magistrale San Sisto Vecchio.Miss Italia 20018 è un volto già noto nel mondo dello spettacolo, come ha confessato a Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, la Maggiorana ha recitato con Brad Pitt e Sean Penn nel film The tree of life e Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni. Inoltre l'abbiamo vista a Paperissima Sprint accanto a Gerry Scotti e Michelle Hunziker .