Ida Di Grazia

Incredibile gaffe dell'che attacca, giurato di. Mentre su Lava in onda la diretta della finale, l'account ufficiale di Premium Sport ha pubblicato due tweet, poi rimosso, che fanno pensare ad un errore di gestione account. Il primo dice: «Mandate a casa Pupo, è di una pesantezza insopportabile #MissItalia».L'altro tweet: «Pupo insopportabile». I due post sono rimasti visibili sull'account Premium Sport HD - che era fermo al 31 agosto prima di oggi - per diverso tempo e in tanti prontamente hanno commentato. C'è chi ha pensato ad un attacco hacker e chi invece opta per un errore di utilizzo dell'account. Uno degli amministratori twitter di Premium Sport non deve essersi accorto di aver twittato e insultato Pupo con l'account di lavoro anzichè con il privato. Una gaffe davvero incredibile che, ovviamente, ha scatenato ilarita e prese in giro sui social. Il tweet non è più visibile sulla home, è stato rimosso.