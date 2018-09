Miss Italia, Chiara Bordi in finalissima: la ragazza con la protesi sorprende tutti

Miss Italia 2018, la diretta

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

prosegue a testa alta e con un sorriso spiazzante il suo percorso aa. Chiara ha 18 anni e causa di un terribile incidente ha perso una gamba. SUl palco di Miss Italia sfila con una splendida protesi decorata con dei cristalli per l'occasione.La partecipazione di Chiara Bordi, che ha superatò già la prima fase di eliminazioni, ha scatenato l'ira degli haters, ma anche il supporto di centinaia di persone scese in campo sui social a sostegno della miss coraggiosa.«Fai schifo vattene a casa, ti votano perché sei storpia», è solo uno dei tanti insulti che hanno scritto su Facebook, ma la risposta di Chiara Bordi è stata esemplare: «Mi dispiace molto per lei perché a me mancherà pure un piede ma a lei manca cervello e cuore». Un post che si conclude con i ringraziamenti ai suoi sostenitori che, a differenza di chi l'ha insultata, le hanno dimostrato molto affetto.Chiara Borsi supera con successo anche la seconda fase, ora è tra le dieci finaliste.