Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Di lei citanto dolce, più che le polemiche: parliamo di, la Miss arrivata terza ieri sera a, e di cui per mesi si è parlato per via del fatto che è una ragazza disabile, la prima concorrente disabile a partecipare al concorso di bellezza più famoso del nostro Paese.Alla fine della kermesse sul suo profilo Instagram, su cui è molto attiva, Chiara ha mostrato il suo entusiasmo e quello delle altre ragazze che hanno passato questi giorni, e queste settimane, insieme a lei. «È finita!», urlano contente. «Siamo in conferenza stampa - dice in un altro video successivo, la faccia stanca ma sempre splendida - torno a casa felicissima per il mio terzo posto».