Miss Italia, la finale: Diletta Leotta tra gli haters di Chiara Bordi e l'omaggio a Fabrizio Frizzi Anticipazioni

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La loro bellezza ha raccontato quasi 80 anni della nostra storia, conquistando milioni di spettatori e le popolarissime giurie di, il prestigioso concorso guidato da Enzo Mirigliani, passato poi a sua figlia Patrizia, la patron. E proprio mentre la macchina del premio si prepara alla finalissima di stasera, 79esima edizione in onda alle ore 21.10 su La7 dagli studi Infront Italy di Milano, in unaricordiamoche, proprio grazie ae al loro impegno, sono diventate celebri nel mondo del cinema, della moda e della tv. Ad aprire la raccolta di immagini, non può che essere lei: la siciliana e ormai popolarissima, oggi affermata attrice.Miss a 23 anni nel 2008 – la prima con i capelli rossi – la catanese ha conquistato tutto: dal titolo di Prima miss dell’anno a Miss Cinema, per poi vincere l’edizione. Ancora con la corona in testa, si è rivelata una bravissima conduttrice tv a “Uno Mattina Estate”, da giugno a settembre, e ha continuato poi nel programma “In famiglia” su Raidue, insieme a Tiberio Timperi. Il 1991 è l’anno fortunato di, di Riccione: appena 16enne, viene scelta come più bella d’Italia, ricevendo lo scettro dall’attore Alain Delon, presidente della giuria. Nel 2004 è la volta di, una Miss Italia che ricordiamo come sorriso degli spot di Rocchetta e come conduttrice televisiva. Torinese, capelli biondi e occhi azzurri, Cristina è stata la prima reginetta senza scettro, abolito durante l’edizione che l’ha vista trionfare.Tra le castane scure, impossibile dimenticare la sofisticata e elegantissima, nata a Roma, ma cresciuta tra Ladispoli e un paesino della Sicilia. La sua elezione nel 1995 rinnova la tradizione che lega Miss Italia al mondo del cinema, poiché la concorrente viene unanimemente definita «una rivelazione nel mondo della fiction». L’anno dopo, è il '96, il concorso porta sul podio, l’unica Miss Italia di colore, accendendo i riflettori in ogni angolo del Pianeta su di lei. Arrivano le critiche: c’è chi pensa che non possa rappresentare la bellezza italiana. Ma i consensi della giuria e del pubblico sono totali, come il successo personale ottenuto nei numerosi impegni legati al titolo che l’hanno portata in giro per il mondo. A Miami Beach, nel 1997, si classifica quarta a Miss Universo.Compiendo un salto indietro nel tempo, si arriva al 1947, l’anno di: milanese, classe 1931, prima di essere eletta, la giovanissima iscritta lavorava come commessa in una pasticceria, dove Luchino Visconti l’aveva già notata. Diventata Miss Italia, gira il suo primo film con Giuseppe De Santis. Alla fine della sua carriera, vanterà circa una trentina di pellicole come interprete. Con il famoso torero Luis Miguel Dominguín si sposa e poi si separa. Insieme hanno tre figli: Miguel, Lucia e Paola. Oggi la ex miss vive in Spagna, in una fattoria nei dintorni di Madrid. Infine, è proprio la reginetta che si prepara a cedere la corona stasera, la settima più bella:Trentina, arrivata al concorso da un paesino di 17 abitanti, la 21enne che ha vinto nel 2017 si ispira ad Angelina Jolie, perché impegnata con le Nazioni Unite nella difesa dei diritti delle minoranze, dei profughi e dei rifugiati. Tifosa del Milan e madrina al Giro d’Italia,non disdegna affatto la moda e il cinema, e ha già interpretato un ruolo nella serie tv Don Matteo. Miss Italia 2017, inoltre, non “snobba” i social e spiega perché: «Utilizzo prevalentemente Instagram, mi piace pubblicare foto con messaggi scherzosi e, soprattutto, cimentarmi in ‘stories’ in cui racconto i momenti migliori e più buffi della giornata. Amo farmi vedere come sono realmente, senza filtri». D’altronde, bella e brava com’è...