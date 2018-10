di Ilaria Del Prete

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46

È diplomata all'Accademia Nazionale di Danza, ha studiato recitazione e dizione e ha già recitato nientemeno che al fianco di Brad Pitt, maha anche altri talenti nascosti. Ad esempio?ama cucinare ed è così che ha conquistato il marito: «Mi piace inventare ricette e l'ho preso per la gola».A vederla disinvolta su un tacco 12 non si direbbe, ma la 26enne che si è aggiudicata anche il titolo dipiù "anziana", nonché la prima ad essere sposata, confessa di avere un'indole da maschiaccio: «Amo lo sport, non solo la danza. Ho un debole per il motociclismo». Il sogno nel cassetto? Un film con Denzel Washington.