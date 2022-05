Mika, a Domenica In spiazza tutti: «Ho anche una fidanzata»

Ospite a Domenica In, Mika, ha lasciato tutti senza fiato: «In realtà ho anche una fidanzata». Il conduttore dell'ultima edizione dell'Eurovision, da tempo ha fatto coming out e ha sempre dichiarato di avere un compagno. Di fronte a Zia Mara e ai telespettatori, Mika ha rivelato di nutrire un altro profondo amore, attirando l'attenzione del pubblico.

«E' la musica» continua, scatenando l'ironica risposta della conduttrice: «Ah! stavo pensando: ma chi è ora? Non mi ha detto niente!». Sorridendo, Mika continua il suo racconto, spiegando il suo profondo legame con la musica, idealizzando il pianoforte come fosse una donna da amare: «Parla quando la tocchi» continua il cantante.

Da settembre, Mika sarà nuovamente in tour per una sfida del tutto nuova: «Le tappe dei concerti saranno doppie per ogni città» racconta. Da Verona a Firenze, da Roma a Bari, il cantante si esibirà in due giorni consecutivi: «Nella prima serata ci sarò soltanto io col pianoforte sul palcoscenico di un teatro, nella seconda invece sarò in Arena. Voglio raccontare al pubblico come nasce la mia musica: prima la scrivo soltanto io insieme al pianoforte e poi si sviluppa e arriva sulle piattaforme e sul palco».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Maggio 2022, 16:16

