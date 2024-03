Michelle Impossible, Hunziker in diretta dopo la rottura con Alessandro Carollo: ospiti della serata e cosa succede

di Redazione web

Michelle Impossible & Friends, il one woman show di Michelle Hunziker, va in onda mercoledì 20 marzo con la terza, nonché ultima. Il programma di Hunziker e Lucio Wilson con la regia di Luigi Antonini, come durante le scorse puntate, prevede grandi ospiti, sorprese e momenti di puro intrattenimento.

Anche per quest’ultimo appuntamento, la bella Michelle sarà affiancata dalla Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci); Katia Follesa, l'imitatrice Valentina Barbieri e dai comici Andrea Pucci, Alessandro Betti e Scintilla.

Gli ospiti e il finale di Terra amara

Tra gli ospiti Mika, il comico Max Angioni, l’attore Claudio Amendola e Biagio Antonacci. In più, questa sera ci sarà anche il gran finale della saga di "Lugano amara", parodia della serie turca Terra amara, con la Gialappa’s Band e Aurora Ramazzotti.

Dove vedere Michelle Impossible & Friends

L’ultima puntata del one woman show di Hunziker va in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa.

La rottura con Alessandro Carollo

La storia d'amore tra la showgirl e Alessandro Carollo pare essere giunta al termine dopo solo qualche mese di frequentazione. A rivelarlo sono state le fonti vicine alla coppia che hanno raccontato a Chi i motivi della rottura. Entrambi troppo impegnati con la loro carriera e sempre più distanti, Hunziker a Milano e Carollo a Roma. La vita sentimentale di Hunziker è arrivata ad un punto di fermo, dopo l'ultimo divorzio da Tomaso Trussardi che di recente è stato al centro del gossip per una presunta frequentazione con Chiara Ferragni, rivelatasi poi falsa.

