Michela Murgia: «Provo rabbia e senso di impotenza, ma sto bene. Parto per la Francia, è un viaggio personale»

Michela Murgia ha un tumore al quarto stadio. E proprio perché il malato non è la sua malattia, la scrittrice ha scelto di condividere pubblicamente alcune sue riflessioni su come la sta affrontando. Ai suoi follower, Michela Murgia ha annunciato la partenza per una vacanza estiva in Francia promettendo loro di condividere alcuni momenti prima di rientrare a godere la luce del suo giardino. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

«Sto bene. È un’affermazione che stride con la mia situazione clinica e anche con qualche sbalzo di salute più problematico nei giorni scorsi, ma dal punto di vista soggettivo è la verità: sto bene - ha scritto Michela Murgia a corredo del post Instagram -.

Poi, ha aggiunto: «Provo rabbia e senso di impotenza ogni volta che leggo una notizia, ma mi rifiuto di obbedire a questi sentimenti e così scrivo meno post d’impulso e più testi articolati che spero di pubblicare, cercando di trovare parole nuove per ricostruire il futuro che verrà (perché non può piovere fascismo per sempre)».

Il viaggio in Francia

«Soprattutto cerco di preservare esperienze condivise con la mia famiglia, costruire ricordi insieme, avere sempre presente che ogni lotta ha come orizzonte una maggiore felicità - ha continuato Michela Murgia -. Tutto questo ci autorizza da subito a prendere a piene mani tutta la felicità che c’è già».

«Con questo spirito domani parto per la Francia a fare cose belle con persone amate. È un viaggio personale, ma ne condividerò alcuni momenti nelle stories. Al rientro ad aspettarmi ci sarà la luce di questo giardino, una felicità meno francese, ma assai più mia».

