Michela Murgia e la diagnosi choc: «Arrivai in ospedale in fin di vita. Quando seppi del tumore fu una bella notizia»

La scrittrice Michela Murgia poche settimane fa ha detto di essere malata di tumore in uno stadio avanzato, facendo capire che non le è rimasto molto da vivere. E alla rivista Vanity Fair, nel numero da domani in edicola - diretto dalla stessa scrittrice sarda - racconta particolari choc di quando ha scoperto la sua diagnosi, all'inizio del 2021, quando è finita in ospedale, ricoverata in terapia intensiva.

