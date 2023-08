Niente fiori ai funerali di Michela Murgia, sulla bara carciofi e peperoncini

Niente fiori al funerale di Michela Murgia: era stata una chiara volontà della scrittrice morta a 51 anni a causa di un tumore che l'ha portata via nella notte di San Lorenzo. A spiegare questa scelta, il fratello Cristiano, di 13 mesi più giovane: «È stato una festa. Del resto era da lei, aggiungere ricchezza - ha detto in due interviste - Mi hanno colpito l’amore che ho sentito, le parole straordinarie di Chiara Valerio, l’ironia di Lella Costa. E poi la macchia mediterranea in chiesa e i carciofi, che per la mia famiglia hanno un significato particolare».

E proprio quei carciofi gli hanno strappato un sorriso: «Nostra madre, donna fortissima - dice al Corriere della Sera - faceva sempre la battuta: “Quando capiterà a me, non spendete soldi in grandi cose, mi mettete dentro una cassettina di carciofi e io sono a posto”. Così quando ho visto quei carciofi mi è venuto un po’ da ridere».

