Mara Venier e la Vigilia di Natale: «Soli soletti con Nicola Carraro... non lo vedo da tre mesi»

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 11:04

“Lavorerò fino a domenica 22, poi raggiungerò mio marito Nicola, che rientra da Santo Domingo, nella nostra casa di Milano”, l’impegnatissimaparla dei suoi impegni per le vacanze di. La viglia la trascorrerà col maritoI due, tra impegni e distanza geografica, non si vedono da tempo: “La sera del 24 faremo un tête-à-tête, soli soletti – ha svelato in un’intervista a “Tv, sorrisi e canzoni” - E finalmente, mi viene da dire, visto che non lo vedo da tre mesi. Poi il giorno di Natale ci raggiungerà il resto della famiglia. Dopo le feste mi metto a dieta! Ora sto a magnà come una matta per lo stress. Ma con l'anno nuovo torno dal nutrizionista, e mi metto a stecchetto”.Intanto Mara è impegnata con “La Porta dei Sogni”: “Può sembrare brutto, ma io di sogni non ne ho. Ho già avuto tantissimo dal lavoro e dalla vita. Questo programma mi piace proprio perché posso restituire al pubblico, che da sempre mi regala affetto e la sua fiducia, una piccola parte di questo amore. Poi, certo, un sogno che riguarda i miei cari c'è. Vorrei che stessero sempre tutti bene, in salute. Cosa c'è di più importante?”.