Spelacchio o il tecno albero di Milano, qual è il più bello? Vota il sondaggio

Martedì 10 Dicembre 2019, 01:30

Aperta la sfida per l'albero di Natale più bello. In gara "Spelacchio", l'albero di Natale di Roma, e l'installazione luminosa di piazza Duomo a Milano.Mentre l'albero capitolino, che conserva l'affettuoso nomignolo dato allo sfortunato predecessore del 2017 nonostante quest'anno i rami dell'abete siano folti e rigogliosi, è un vero abete ravvivato da 80 mila luci a led e 1.000 addobbi tra sfere e cristalli di neve, quello della città meneghina è una installazione di maglia metallica e luci a led a basso consumo energetico, alto 37 metri.Ad aggiudicarsi la sponsorizzazione per la realizzazione di Spelacchio è stata IGPDecaux. I costi totali dell'allestimento sono a carico dello sponsor Netflix.Il cono di luce di Milano è sponsorizzato da Esselunga ed è circondato da un anello verde di abeti veri che verranno ripiantati. All'interno dell'albero possono entrare cento persone per volta per ammirare i giochi di luce.Qual è l'albero più bello? Il sondaggio sulla pagina Facebook ufficiale di Leggo facebook.com/qleggo/