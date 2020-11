Matilde Brandi in lacrime a Non è la D'Urso: «Sono sotto attacco». Ma Franceska è spietata: «ti sto sulle pal*e». E' scontro tra le due neo uscite del Grande Fratello Vip; l'influncer ha accusato la showgirl di averla aggredita durante un diretta Instagram, affermazioni che hanno avuto delle conseguenze.

Leggi anche > Fabrizio Corona spara a zero contro Elisabetta Gregoraci «Aveva un contratto con Matteo Cambi, poi Briatore...». Giletti si dissocia

In una diretta Instagram Franceska Pepe aveva raccontato della rissa sfiorata con Matilde Brandi dietro le quinte del Grande Fratello Vip: «Dopo aver fatto l'amica e avermi chiesto il numero, mentre parlo o cerco di fare un intervento alzando la mano, lei mi fa le smorfie alle spalle. E' una persona ipocrita, falsa ed opportunista. Sono giochetti di bassissimo livello, perché solo uno scemo potrebbe cadere in un tranello del genere dove una persona finge carinerie... se potesse mi ammazzerebbe. Nella casa mi ha augurato che mi venisse taglia una gamba. Le avrei strappato volentieri la parrucchetta che si tiene in testa».

A Live non è la D'Urso Matilde Brandi in lacrime ha chiesto a Franceska di darle tregua : «Sono sotto attacco. Io ho due figlie che purtroppo stanno vivendo un momento molto brutto , io in puntata non ho mai detto nulla e mai fatto facce. Ti sto parlando da mamma», ma Franceska Pepe no si lascia impietosire: «I pianti e le mani giunte si fanno in altri luoghi e non questi. Non hai motivo di attaccarmi dì semplicemente che ti sto sulle pal*e. Sei una bandiera che a seconda del successo di una persona cambi atteggiamento, poi però continui a sparlare. Forse vedi in me quello che non sei riuscita a fare».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 01:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA