Marco Bocci è un chirurgo nel medical drama "Fino all'ultimo battito". Lo speciale video

Il 23 settembre su Raiuno parte Fino all'ultimo battito, serie diretta da Cinzia TH Torrini con Marco Bocci e Violante Placido. Fino all'ultimo battito racconta la battaglia disperata di Diego Mancini (Marco Bocci) un cardiochirurgo che, pur di salvare il figlio, commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia. «Il mio personaggio in questa serie non fa una scelta sbagliata, lui crede in quello che ha fatto», racconta Marco Bocci, per la prima volta nei panni di un medico. «È una scelta giusta solo per sé stesso dimenticandosi quindi del bene comune che dovrebbe fare essendo un medico. Ma questa scelta l'avrei fatta anche io, Marco Bocci». Nel cast troviamo anche Violante Placido e Fortunato Cerlino, nei panni del boss sanguinario Cosimo Patruno: «È un personaggio cattivissimo, io vivo questa cosa come un privilegio», rivela Fortunato Cerlino. «Era qualche tempo che non tornavo sui miei passi dopo il personaggio iconico di Don Pietro Savastano in Gomorra. Questa serie ha un punto centrale: se a volte anche per amore uno pensa di fare delle scelte giuste e si avvicina al mondo malavitoso, deve capire che distruggerai la tua vita e di chi ti sta intorno». Appuntamento il 23 settembre con i primi due episodi della serie. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Settembre 2021, 20:13

