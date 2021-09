Marco Bocci ai Soliti Ignoti, una signora dal pubblico interviene in diretta. Amadeus allibito: «Che dice?»

Marco Bocci ai Soliti Ignoti , una signora dal pubblico interviene in diretta. Amadeus allibito. Pochi minuti fa, è terminata la puntata del game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, Marco Bocci che ha giocato per devolvere il montepremi in beneficenza a Terres des Hommes. Ma proprio all'inizio della puntata è accaduto qualcosa di inaspettato.

È Amadeus a raccontare tutto: «Oggi le signore del pubblico sono entusiaste per l'arrivo di Marco Bocci. Ho sentito distintamente una signora che diceva 'finalmente se rifamo l'occhi'». Dopo il primo attimo di incredulità, il conduttore e l'ospite si sciolgono in una risata.

Marco Bocci

Comincia l'indagine. Marco Bocci commette solo un errore (ma molto costoso da 100mila euro) e arriva alla fase finale con 51mila euro. Purtroppo non riesce a riconoscere il parente misterioso (fratello dell'ignoto numero 1). Domani si torna a giocare per la solidarietà.

