Mara Venier e il taglio di capelli. La replica di fuoco agli hater: «Perché devi rompere i cog***ni?»

Nei tanti anni di carriera, una delle qualità più apprezzate della conduttrice veneta, Mara Venier, è stata sempre la spontaneità. Senza filtri, non ha mai nascosto pensieri di serenità o rabbia, rivolgendoli ai suoi interlocutori. E anche stavolta non ha utilizzato mezzi termini per rispondere ad un hater che ha commentato una sua foto su Instagram col marito Nicola Carraro con parole inopportune rivolte ai suoi capelli.

E subito, la Venier ha commentato: «Perché devi rompere i co****ni con i miei capelli? perchè???».

L'episodio risale a qualche giorno fa, quando Venier ha condiviso su Instagram uno scatto accanto al marito Nicola Carraro sulla splendida terrazza dell'albergo Principe di Piemonte a Roma. Uno scatto all'insegna della spensieratezza, immortalato negli ultimi giorni di vacanze e corredato dal commento: «Bel tramonto oggi. Mi faccio un mojito e voi?». Sotto la foto, tra le tante risposte cordiali, anche una critica: «Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia» scrive una donna: immediata e schietta la replica di Mara.

Quel commento è diventato virale nei profili di intrattanimento più seguiti della rete, da Trash Italiano al Signor Distruggere, tanto da divertire i follower della Mara nazionale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Agosto 2021, 15:26

