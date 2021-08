Amedeo Goria e Vera Miales derubati in Autogrill: «Ci hanno rovinato le vacanze»

Amedeo Goria e la compagna Vera Miales sono stati derubati in un autogrill. Il giornalista ha spiegato alla trasmissione radiofonica in onda su Rtl 102.5, Trends & Celebrities, di aver vissuto momenti di paura durante il viaggio verso la Costa Azzurra.

Leggi anche > Grande Fratello Vip, i nuovi concorrenti: da Manila Nazzaro alla Fico, passando per l’ex di Belen

Amedeo ha raccontato di essere stato preso da un forte sonno e per questo ha deciso di fermarsi a riposare in un'area di sosta dell'Autogrill per sicurezza. Purtroppo, però, una coppia di malviventi li ha svegliati bussando al finestrino e presentandosi come agenti della polizia. Dopo aver chiesto i documenti hanno scippato la Miales e sono fuggiti. Solo dopo la coppia si è accorta che avevano preventivamente sgonfiato le gomme per evitare di essere inseguiti.

Tutti gli effetti personali, telefoni e documenti sono stati sottratti rovinando loro la vacanza e costringendoli a tornare prima. Amedeo Goria ha denunciato tutto alle autorità competenti, ma non ci sono particolari novità sulle indagini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Agosto 2021, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA