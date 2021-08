Grande Fratello Vip, le indiscrezioni sui nuovi concorrenti: da Manila Nazzaro alla Fico, passando per l’ex di Belen

A settembre partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip e nel mentre continuano le indiscrezioni sui possibili concorrenti nel reality condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste.

Grande Fratello Vip, le indiscrezioni sui nuovI concorrenti dopo gli indizi

I partecipanti certi al Grande Fratello Vip per ora sono la cantante lirica Katia Ricciarelli e l’ex protagonista di “Uomini e donne” Sophie Codegoni, ma sulla rete sono spuntati diversi nuovi nomi. Da una parte ci sono gli indizi lasciati su Instagram nell’account ufficiale del reality: la redazione infatti lascia alcune tracce che si distruggono a tempo sul social e i più attenti esperti della storia del programma hanno visto nascosti dietro la coltre di mistero Manila Nazzaro e Raffaella Fico. Infine il portale 361magazine.com, molto vicino ad Alfonso Signorini, da come concorrente certo Gianmaria Antinolfi, noto per essere stato per breve tempo fidanzato di Belen Rodriguez.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 20:34

