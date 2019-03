Mara Venier confessa a Ornella Vanoni: «Fossi stata in te avrei fatto l'amore con Califano...». La cantante reagisce così

Ultimo aggiornamento: 16:54

Tra le due si intuisce un rapporto di lunga data e l'intervista prende molto le sembianze di una chiacchiera tra amiche. Mara ripercorre la carriera della cantante, ma anche quelli che sono stati i suoi grandi amori, che Ornella non nasconde.Sul capitolo Califano la Vanoni smentisce le voci sulla sua presunta storia d'amore con il cantante. Mara aggiunge: «So che hai sempre smentito che tra voi sia successo qualcosa, però lo guardavi in modo intenso». «Beh quando hai davanti un uomo lo guardi sempre così», spiega la Vanoni, «poi se avessi fatto l'amore con Franco lo avrei detto, ma non l'ho fatto. Tu lo avresti fatto?», chiede poi a Mara, che molto onestamente fa un cenno positivo con la testa tra le risate del pubblico. «Ah sì, che zoccola», chiude poi ironicamente Ornella.Un momento che più che un'intervista sembra una confessione intima tra amiche, tanto che la Venier aggiunge ironica: «Va bene, tanto queste sono le prove di Domenica In, non la diretta». L'intervista continua sempre in modo ironico, con una Vanoni che si mette a nudo e confessa di aver avuto due grandi amori, ma non suo marito, dal quale confessa di non essersi mai sentita amata.