Mara Venier, il mistero del marito Nicola Carraro in sedia a rotelle. Lei posta la storia su Instagram ma poi la cancella

Mara Venier (72) e Nicola Carraro (81) si amano da oltre 23 anni e non mancano mai di dimostrarlo sui social, condividendo foto insieme in cui appaiono sorridenti e innamorati. Hanno affrontato molte avversità insieme, ma le hanno superate, grazie all'amore profondo che li lega.

In queste ultime ore, tuttavia, sta facendo preoccupare i fan della conduttrice di Domenica In una storia condivisa su Instagram. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Mara Venier e la storia che preoccupa

Mara Venier ha pubblicato una storia in cui mostra il marito Nicola Carraro sulla sedia a rotelle, molto probabilmente in un ospedale.

Il marito Nicola, poi, ha voluto aggiornare il suo nipotino Iaio (Claudio) di 5 anni sulla sua condizione di salute con una tenera videochiamata, immortalata da Mara Venier.

