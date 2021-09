Mara Venier e Francesca Fialdini non si sopportano? Salta l'incontro, il retroscena

Tra Mara Venier e Francesca Fialdini i rapporti non sarebbero idilliaci. La conduttrice di Domenica In non lancia mai il programma della collega "A ruota libera", ma quello che sarebbe successo nel corso della XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, evento trasmesso sabato 11 settembre da Rai Uno in seconda serata, potrebbe confermare l'antipatia di una nei confronti dell'altra.

Mara Venier e Francesca Fialdini

Come sottolinea Fanpage, Francesca Fialdini ha ricevuto un premio per il programma "Fame d’amore", trasmissione sui disturbi alimentari, ma quando è salita sul palco Mara Venier non era lì ad accoglierla. Per lei solo Alberto Matano perché la co-conduttrice aveva deciso di uscire di scena appena prima.

Mara Venier e Francesca Fialdini

In una precedente occasione, alla domanda sul perché Mara Venier non lanciasse mai il suo programma la domenica pomeriggio, Fialdini rispose: «Le starò sulle p..lle».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Settembre 2021, 22:28

