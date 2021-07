Malika Chalhy con Mercedes e cane di lusso, Tommaso Zorzi: «È una persona torbida, ma continuate a donare...». A 24 ore dalla bufera social che ha travolto Malika Chalhy - la 22enne di di Castelfiorentino cacciata di casa dai genitori perché omosessuale - a causa degli acquisti dispendiosi (una Classe A usata da 17mila euro e un bulldog francese da 2.500 euro) fatti con i soldi delle donazioni, arriva il commento del vincitore del Grande Fratello Vip.

Leggi anche > Malika Chalhy, la Mercedes e il cane da 2.500 euro. Lei si difende: «I soldi delle donazioni erano per la mia serenità»

In una story di Instagram, Tommaso Zorzi parla del caso Malika e del tema delle donazioni. «Mi state chiedendo un parere sulla questione Malika. L'Italia si è unita in una raccolta fondi per aiutare una ragazza ripudiata dai suoi genitori in quanto omosessuale. E di questo dobbiamo esserne fieri. Lei si è poi rivelata una persona torbita, ma questo è un problema suo non della beneficenza. Continuate a donare nelle cause in cui credete».

Malika Chalhy era stata cacciata di casa, senza poter prendere neanche un cambio di biancheria, dopo aver confessato ai genitori di amare una donna. Gli audio agghiacchianti con gli insulti ricevuti dalla mamma hanno fatto il giro del web. Da lì una gara di solidarietà che ha portato a raccogliere 140mila euro. Poi ieri, la polemica per la foto in Mercedes e con il bulldog di lusso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA