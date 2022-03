Oscar 2022, Liza Minnelli in sedia a rotelle sul palco accompagnata da Lady Gaga

Momento emozionante agli Oscar con Liza Minnelli in sedia a rotelle che assieme a Lady Gaga ha presenta il premio più prestigioso, quello per il miglior film, andato a «I Segni del Cuore - Coda». Un lungo applauso ha salutato la star di «Cabaret», il film di 50 anni fa per cui nel 1973 la figlia di Vincent Minnelli e Judy Garland vinse l'Oscar a soli 27 anni. Liza ha compiuto 76 anni solo pochi giorni fa.

Solo pochi giorni fa e già nelle ultime settimane erano state pubblicate alcune foto in cui si potevano vedere le sue precarie condizioni di salute di Liza Minelli. L'attrice e cantante è stata immortalata mentre veniva aiutata a uscire dal locale su una sedia a rotelle, mentre un uomo le teneva la mano e la aiutava a salire in macchina.

Liza Minelli ha avuto in passato diversi problemi di salute. Nel 2000, è sopravvissuta a un raro caso di encefalite virale. I medici le avevano detto che non avrebbe più camminato o parlato. La star ha poi affrontato anche un intervento chirurgico di sostituzione dell’anca, un altro alla rotula nel 2003 e una operazione di ricostruzione dell’osso mascellare nel 2007, a seguito di una caduta. Nel 2013 si è rotta i polsi e l’anno successivo ha dovuto subire un'operazionne alla schiena. Nel 2018 è stata colpita di un’infezione virale. Liza Minnelli ha inoltre anche avuto diversi problemi di dipendenza nella sua vita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 07:59

